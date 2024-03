“Vi dico io chi vince il Grande Fratello” Fiordaliso non si tiene | fuori il nome E il motivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024), due finaliste sono già sicure. Sono Beatrice Luzzi, proclamata ormai settimane fa, e Rosy Chin, che invece è fresca di nomina perché si è scoperto nell’ultima puntata andata in onda, quella di lunedì scorso. Manca ancora un po’ di tempo alla serata decisiva, quella che incoronerà il viciniore o la vincitrice di questa lunghissima edizione del reality show targato Alfonso Signorini ma nemmeno troppo. Le ultime informazioni circa la data della finale sono arrivate dalla bocca di Cesara Buonamici, intervistata a Pomeriggio 5 poco prima della diretta. Intanto c’è unanovità quest’anno, perché per la prima volta nella storia del GF i concorrenti festeggeranno nella casa non solo il Natale ma anche le festività pasquali. La finalissima dovrebbe infatti andare in onda giovedì 4 aprile, come annunciato ...