Verso Slavia Praga-Milan | Fikayo Tomori | vogliamo vincere l’Europa League

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Domani ci sarà la sfida tra: in conferenza stampaha parlato della voglia diDomani alle 18:45 ilaffronterà lo, nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa. La sfida riprenderà dal successo per 4-2 dei rossoneri nella gara di andata giocata a San Siro. Oggi, dalla sala stampa dell’Eden Arena, Stefano Pioli esono intervenuti in conferenza stampa. Vediamo le dichiarazioni del difensore.ha parlato del suo ritorno in campo, dicendo di sentirsi bene e di essere contento del suo rientro. L’inglese ha dichiarato di voler aiutare la squadra nella ...