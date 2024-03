Verso il ritiro dell' emendamento sullo stop ai ballottaggi

(Di mercoledì 13 marzo 2024)il, al dl elezioni all'esame del Senato,aiper i sindaci: la Lega sarebbe pronta a trasformare la proposta in un ordine del giorno. In questo modo verrebbe accolto l'invito del relatore, Alberto Balboni (FdI), che ha dato parere contrario alla proposta di modifica. Lo si apprende da fonti interne alla Lega.

La Lega chiede, per l’elezione dei sindaci dei grandi comuni, di prevedere il ballottaggi o solo se una coalizione non raggiunge al primo turno almeno il 40% Si potrebbe andare verso un invito al ... (sbircialanotizia)

VIDEO FV, Rifinitura viola: in gruppo tutti Verso il Maccabi: La Fiorentina è al lavoro al Viola Park per la consueta rifinitura di Conference League. Domani infatti i viola affronteranno il Maccabi Haifa al Franchi, alle 18:45, giocandosi ...firenzeviola

Lazio, Formello è una polveriera: musi lunghi per il ritiro. E la vecchia guardia alza la voce con Lotito: Formello è diventata una polveriera nelle ultime 48 ore. Il ritiro punitivo dopo la sconfitta con l`Udinese (la quarta di fila tra campionato e Champions), le.calciomercato

Lazio in ritiro, i giocatori non l'hanno presa bene: Romagnoli una furia e con Sarri...: RASSEGNA STAMPA - La Lazio è ufficialmente in ritiro da ieri pomeriggio alle 15. L'inizio però non è stato dei migliori: dimissioni di Sarri e un allenamento piuttosto scarno in palestra. La scelta ...lalaziosiamonoi