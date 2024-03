Verrbruggen Brighton | 'Abbiamo trovato fiducia | con la Roma vinciamo 5-0'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il giovane portiere delBart Verbruggen non ha paura di esporsi e in un'intervista ai microfoni ufficiali del club che domani affronterà...

Brighton-Roma, problemi per Lukaku: assente all'allenamento. Si scalda Azmoun, ok Dybala: All’allenamento della vigilia di Brighton-Roma manca Romelu Lukaku che ha svolto lavoro differenziato come ieri. L’attaccante, probabilmente, non verrà nemmeno convocato per la trasferta inglese in ...ilmessaggero

Brighton, Verbruggen è sicuro: "Vinceremo 5-0": Si accende la viglia di Brighton-Roma, match in programma domani alle ore 21.00 e valevole per l'accesso ai quarti di finale di Europa League. A poche ore dalla bella sfida, il portiere dei "Seagulls" ...ilromanista.eu

Brighton Roma, dove vederla in TV e probabili formazioni: La Roma affronta in trasferta il Brighton nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco dove vederla in TV e le formazioni.trend-online