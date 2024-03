Veronika Wrzesinska la 27enne morta nell’incidente sulla Salaria | alla guida il compagno ubriaco

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Torricella in Sabina piange la scomparsa di, lanell'incidente lungo la viafra auto e camion la scorsa notte. Arrestato per omicidio stradale ildella ragazza, che si trovava

Rieti, ubriaco alla guida si schianta contro un tir sulla Salaria: nell'incidente muore la compagna: Veronika Wrzesinska, 26 anni, studiava Servizi giuridici e Criminologia. Il 35enne è stato arrestato, l'accusa è di omicidio stradale: dai test rilevato un tasso alcolemico di 2.93 (il massimo è 0,5) ...roma.corriere

