Ventinovesima giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 15 e domenica 17 marzo: GLI ARBITRI PALERMO-VENEZIA: ASCOLI-LECCO:: Arbitro: Rutella Assistenti: Rocca-Cipriani Iv uomo: Di Francesco Var: Di Martino Avar: Gariglio BARI-SAMPDORIA: Arbitro: Perenzoni Assistenti: Barone-Luongo Iv uomo: De Angeli Var: Meraviglia Avar: Piccinini ESCIA-CATANZARO: Arbitro: Cosso Assistenti: Di Iorio-Miniutti Iv uomo: Virgilio Var: Nasca Avar: Tremolada CITTADELLA-MODENA: Arbitro: ...

Le Probabili formazioni di Monza-Cagliari , match della ventinovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 15:00 di sabato 16 marzo nella cornice dell’U-Power Stadium, dove ... (sportface)

Le Designazioni della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha affidato a Federico La Penna della sezione di Roma 1 il big match ... (sportface)

L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno la Ventinovesima giornata Serie A 2023 / 2024 in programma tra venerdì 15 e ... (sport.periodicodaily)

Serie A, le altre designazioni della Ventinovesima giornata: L’unico scontro diretto salvezza, in programma sabato alle 18 tra Salernitana e Lecce, vedrà l’esordio in panchina di Gotti per i salentini ...calciocasteddu

Serie A, le designazioni arbitrali: Atalanta-Fiorentina a Sacchi, Manganiello va a Roma: Di seguito le designazioni arbitrali in vista della Ventinovesima giornata di Serie A. Inter-Napoli, in programma per domenica sera a San Siro, sarà diretta da La Penna, mentre ...tuttonapoli

Sarà Mariani l’arbitro di Verona-Milan: Con Mariani ci saranno Preti e Cecconi, in sala video Mazzoleni e Marini: ecco la squadra arbitrale completa per Verona-Milan ...calciohellas