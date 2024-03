Ventenne investita sulle strisce | si costituisce anziano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si è presentato nella mattinata di lunedì 11 marzo ai carabinieri l’, un ultra ottantenne, che lo scorso giovedì 7 marzo ha investito con la sua auto una ragazza di vent’anni che stava attraversandopedonali in via Al lago a Gavirate. L’uomo, accompagnato dai suoi avvocati, ha fornito ai militari la sua versione dell’accaduto. L’automobilista ha negato di viaggiare a velocità sostenuta quindi ha spiegato di non essersi accorto della gravità della situazione perché accecato dal sole non aveva visto la giovane urtata cadere a terra. Nei giorni scorsi la mamma della ragazza dopo la denuncia aveva segnalato la vicenda sulla pagina social "Sei di Gavirate se…", invitando chi fosse stato testimone dell’incidente a fornire informazioni utili per rintracciare l’investitore che non si era fermato a prestare soccorso, ...