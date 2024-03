Venom 3 ha un titolo ufficiale | anticipata la data di uscita del cinecomic con Tom Hardy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Svelato ildel terzo capitolo della saga di, il ritorno di Tomnei panni del simbionte arriverà al cinema prima del previsto. Sony ha svelato ildi3: il nuovocon Tomsi intitolerà: The Last Dance. L'annuncio è stato accompagnato da una buona notizia per i fan del franchise, l'del film è statadall'8 novembre al 25 ottobre 2024. I dettagli della trama sono ancora segreti, ma sappiamo che Tomtornerà nei panni di Eddie Brock/nel film, con Juno Temple, Chiwetel Ejiofor e Clark Backo al suo fianco. Kelly Marcel farà il suo debutto alla regia con questo ...