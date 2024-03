Venom 3 | annunciato il titolo ufficiale e la nuova data d’uscita

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 13 marzo 2024)3 annuncia finalmente ildel terzo capitolo con protagonista Tom Hardy e cambia3 cambia nome in vista del suo debutto sul grande schermo e cambia persino. Il terzo capitolo con protagonista Tom Hardy non ha ancora rivelato dettagli sulla trama o addirittura sui nuovi membri del cast, ma comincia a disseminare i primi indizi rivelando qual è ile soprattutto quando arriverà al cinema. Sony aveva elaborato un calendario d’uscite per i suoi prossimi progetti ambientati nello Spider-Verse includendo naturalmente3, fissato per novembre 2024 in agenda. Tuttavia, il film con protagonista Tom Hardy anticiperà il lancio sullo ...