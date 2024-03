Venerdì la Giornata Mondiale del Sonno | mangi dopo le 23? Sale il rischio di mortalità per tutte le cause e doppio per diabete 

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 13 marzo 2024) In occasione delladelche si celebra il 15 marzo di ogni anno, la Società Italiana di Diabetologia ricorda l’importanza della relazione tra undi giusta durata e qualità e ildi sviluppare diabete di tipo2. Lo ricorda un recentissimo studio apparso su Nutrition & Diabetes, che ha esaminato i dati di 41mila persone del database NANHES, selezionando le informazioni su tempo, frequenza e qualità del cibo consumato in orari notturni. Ladel, il Prof. Avogaro (SID): “Consumare pasti notturni ad alto carico energetico espone a rischi maggiori” Obiettivo dello studio: determinare seare di notte si associa a diabete e. “Il momento in cui vengono ...