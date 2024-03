Varese prenditi questa semifinale. Arriva il Nymburk battuto all'andata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

si appresta a disputare la decisiva gara di ritorno dei quarti di finale di Fiba Europe Cup contro il, stasera alle 20.30 a Masnago. Forte del vantaggio di +15 acquisito nell'andata, alla squadra lombarda sarà sufficiente limitare la sconfitta a meno di 14 punti per accedere alle semifinali. Il trio composto da Nico Mannion, Hugo Besson e Davide Moretti rappresenta il fulcro strategico di, offrendo una sinergia assolutamente promettente in campo. Mannion, con la sua capacità di creare gioco e assistere i compagni, ha preso in mano la squadra, e ha lanciato messaggi di grande ottimismo anche per il campionato: "Dopo la vittoria con Brindisi, molto bene. Adesso per la salvezza ancora matematicamente non ci siamo ma credo che in queste nove partite che mancano siamo a posto. Però adesso guardiamo più avanti che ...