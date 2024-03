Vannacci | Razzista io? Grave errore tentare di omologare tutti in inclusività farlocca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2024 "Non ha alcuna logica dare dela me. Io mi sono reso conto di quanto le persone appartenenti a delle minoranze siano fiere di avere quella tale caratteristica. Per cuidiin un'unica umanità per nulla rappresentativa è un grandecommesso in nome di un'" lo ha detto Roberto, presentando il suo libro "Il coraggio vince" insieme a Francesco Storace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev