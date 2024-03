Vangelo di oggi 13 Marzo 2024 | Gv 5 | 17-30 | Video commento

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi mercoledì 13, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “I morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno”. “Tutti siamo figli amati di Dio. Non c’è ... L'articolodi13: Gv 5,17-30proviene da La Luce di Maria.

L'amore di Dio rende possibile l’impossibile: Gesù e il Padre sono una cosa sola. Sembra questa la sintesi della pagina del Vangelo di Giovanni di oggi. Essere una cosa sola significa rendersi conto che la relazione di intimità che esiste tra il ...famigliacristiana

Vent'anni senza don Paolo Serra Zanetti: una vita nel Vangelo: Il ricordo: «Aveva preso per sé la sofferenza del mondo non per farne dibattito, ma per partecipare alla vita degli ultimi» ...corrieredibologna.corriere