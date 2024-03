Van contro Van Lo strano caso del comunicato fake dei Vignaioli Artigiani che attacca le fiere

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Basta con ledel vino che affamano i piccoli. È questo il tenore di undiffuso dal gruppo Van a nome di 500, ma che secondo quanto apprende il Gambero Rosso si tratterebbe di un. «NoiNaturali Uniti, denunciamo una situazione sempre più insostenibile: in questo periodo di recessione economica, di economia di guerra, ledei vini naturali si moltiplicano sempre di più, sono sempre più costose» si legge nell’incipit, con un tono che scomoda il preambolo della Carta delle Nazioni Unite (“We The Peoples of the United Nations”). Ildenuncia con una retorica fiammeggiante che «il costo delleviene scaricato completamente sulle spalle dei ...