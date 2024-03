Valmalenco paradiso del Freestyle tra neve e acrobazie | show con oltre 40 team

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Chiesa(Sondrio) – Lasarà da domani, giovedì 14 marzo, sino al 6 aprile ildel, che accorpa una serie di discipline spettacolari sulla. Dalle 'Moguls', con le tipiche gobbe che caratterizzano le piste di, agli 'Aerials', i salti dal trampolino innevato. La pista del Dosso, nel cuore dell'Alpe Palù, a duemila metri sopra Chiesa, è la ribalta naturale che da anni ospita le gobbe e i salti delle più prestigiose sfide internazionali della FIS, la Federazione Internazionale Sci e Snowboard, e si propone come un vero anfiteatro naturale dove migliaia di sciatori che frequentano il weekend inpotranno assistere gratuitamente alle manifestazioni in programma, cogliendone la piena ...

