Valdarno | tre progetti contro il gioco s’azzardo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arezzo, 13 marzo 2024 – Tredestinati ai giovani, e non solo, e promossi da SerD e direzione della Zona Distretto. Sono quelli finanziati con i Fondi del Piano Regionale di Contrasto ald'azzardo: alcuni di essi sono già attivi, altri lo saranno a breve. Si comincia il 15 marzo con il “Progetto Human Library” (HL), laboratorio realizzato dall’ Associazione Culturale Pandora, con un indurante il quale sarà presentato il progetto e i suoi obiettivi. Gli incontri di formazione saranno in presenza o online e rivolti a chi sarà disponibile a raccontare la propria esperienza caratterizzata da episodi stereotipizzanti, da pregiudizi e discriminazioni di vario genere, che sono i temi della HL. Le esperienze faranno parte dell'evento finale, della durata di circa 4 ore, durante il quale ...

