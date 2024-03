V Rising | annunciata la data di uscita della versione definitiva con un nuovo trailer

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ladi Vha unadi. Uncinematografico ha svelato che il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam a partire dall’8 maggio, mentre nel corso del 2024 arriverà anche su PlayStation 5. Annunciato nel 2021 per Windows, Vè stato poi pubblicato in accesso anticipato nel maggio del 2022. In una sola settimana, il gioco firmato Stunlock Studios ha venduto un milione di copie, mentre a gennaio 2023 il titolo contava ben quattro milioni di copie vendute. L’early access ha consentito agli sviluppatori di perfezionare il titolo grazie al feedbackcommunity. Ora, a distanza di due anni dall’arrivo in early access, ladi V ...