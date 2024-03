Usano il taser contro un migrante con suo figlio di 1 anno | il video shock sull’arresto dei poliziotti a New York

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È stata aperta un’indagine su uno sin un rifugio comunale nel Queens a New, dove gli agenti di polizia hcolpito e usato ununvenezuelano che teneva in braccio ildi un. La vicenda risale allo scorso venerdì sera, quando due agenti sono stati chiamati al rifugio per una lite, come spiega il NewTimes che ha diffuso unsulla violenza. Nelle immagini si vedono gli agenti che cercano di trattenere l’uomo, Yanny Cordero, 47 anni, mentre è appoggiatola porta chiusa dell’ascensore del rifugio, con suo foglio stretto tra le sue braccia. Ilmostra uno degli agenti che estrae un’arma gialla, il...

Treviglio. brandendo un bastone , Terrorizza va i passanti in una via di Treviglio. Urlava e si agitava, tanto che qualcuno ha avvisato i carabinieri per timore che l’uomo potesse far del male a ... (bergamonews)

I carabinieri e il taser: “E’ fatto per non usarlo, impiegato solo 27 volte in due anni”: L’esperienza a Milano: in più di un caso su tre non è stato necessario impiegarlo per immobilizzare il soggetto colpito ...milano.repubblica