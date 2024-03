Usa | Trump si assicura i delegati | a novembre la nuova sfida con Biden

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Washington, 13 mar. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Joee il suo predecessore Donaldsi avviano alladel 5dopo essersiti nei numeri il diritto formale alla nomination, conquistando inecessari: con la vittoria delle primarie in Georgia l'attuale leader della Casa Bianca ha superato la soglia richiesta di 1.968, secondo i conteggi della CNN e della NBC.verrà nominato ufficialmente alla Convenzione Nazionale Democratica che si terrà a Chicago, nell'Illinois, ad agosto. Poche ore più tardi è stata la volta di, che ha superato la soglia dei 1.215, ultimo passo prima della Convention del Partito Repubblicano a ...

