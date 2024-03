Usa | è morto «Polio Paul» | l’incredibile storia dell’uomo che ha vissuto per 70 anni dentro un polmone d’acciaio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo 70vissuti all’interno di un, èAlexander, anche noto con il soprannome di «» per via della malattia, lamielite, che lo aveva colpito nel 1952 facendogli perdere l’uso degli arti dal collo in giù. Aveva solo sei, quando lo trasportarono d’urgenza in un ospedale in Texas: si svegliò all’interno del cilindro di metallo dove avrebbe trascorso il resto della sua vita. Questo tuttavia non gli ha impedito di raggiungere i suoi traguardi:è andato al college, è diventato avvocato e ha firmato diverse pubblicazioni. Usava un bastoncino di plastica e una penna attaccata ad esso per battere su una tastiera: così riusciva a comunicare con le persone. Aveva anche ...