Usa | è morto Paul Alexander | ha vissuto 70 anni in un “polmone d’acciaio”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) A 78a Dallas, in America,, un uomo che, dopo essere soprava un’epidemia di poliomielite da bambino, che lo aveva reso paralizzato a vita, haper oltre 70, dal 1952 al 2024, in un “”. Era noto anche con il nome di “Polio” per via della malattia, la poliomielite, che lo aveva colpito nel 1952 facendogli perdere l’uso degli arti dal collo in giù. A soli seifu trasportato d’urgenza in un ospedale in Texas: si svegliò all’interno del cilindro di metallo dove avrebbe trascorso il resto della sua vita.è comunque riuscito a ottenere importanti traguardi: è andato al college, è diventato avvocato e ha firmato ...