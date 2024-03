Usa | approvata la legge per vietare TikTok | un caso internazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Disco verde a larga maggioranza della Camera Usa allache apre la strada al divieto di utilizzarenegli Stati Uniti. 352 i voti favorevoli e 65 quelli contrari. L'azienda cinese ByteDance, proprietaria del social, ha sei mesi di tempo per vendere la piattaforma che, altrimenti, sarà bandita dal territorio nazionale. Sono circa 170 milioni gli utenti americani che usano, incluso Joe Biden. Ora la misura, che il presidente ha già detto di essere intenzionato a firmare, passa al Senato dove non è detto che sarànega fermamente qualsiasi legame con il governo di Pechino, per il quale un'eventuale messa al bando "si ritorcerebbe inevitabilmente contro gli Stati Uniti".