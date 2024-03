Usa 2024 | sarà ancora Biden contro Trump | confermate le nomination per i due “vecchi” presidenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzouna sfida tra Joee Donaldcome nel 2020. Entrambi i “hanno conquistato il quorum per laalle prossime elezioni degli Stati Uniti che si svolgeranno a novembre. Con il mini Super Tuesday concluso ieri, il presidente in carica e il tycoon si sono assicurati i delegati che consentono loro di correreper la Casa Bianca. Entrambi sono “presumptive nominee”, candidati in pectore, in attesa della consacrazione ufficiale alle convention estive dei loro partiti. Il mini Super Tuesday: “La minaccia diè più grande che mai”: “Ci riprenderemo il nostro Paese” Il mini Super ...