Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 13 03 24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non riesco proprio a comprendere perché Gianni Sperti si ostini a mettere sullo stesso piano Mario Cusitore e Pierpaolo Siano (sia per quanto riguarda le segnalazioni arrivate sul loro conto, sia per quanto riguarda le dimostrazioni potenzialmente “eccessive” nei confronti di Ida Platano) perché a parer mio proprio laodierna diha mostratoramente l’ABISSO che c’è tra i due. Da una parte c’è l’Alex Belli degli Elios che di enfatico ci regala giusto le sceneggiate. Colui che dall’esterna zero si è messo a parlare di famiglia e figli con una totale sconosciuta. Un eroe che – nonostante nel frattempo ci abbiano pensato screenshot, note audio e biondone arrivate in studio a palesarci il suo doppio triplo quadruplo gioco – prova ancora a passare da vittima, porello, continuando a colpevolizzare ...

