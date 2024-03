Uomini e Donne | la frecciatina di Riccardo Guarnieri a Ida Platano Perché parlate ancora del passato?

Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne c’è stato anche Riccardo Guarnieri , che i telespettatori ricordano per via della sua travagliata storia d’amore con Ida Platano, oggi tronista nel ... (isaechia)

Ultimo aggiornamento 13 Marzo 2024 8:23 am by Redazione È possibile rivedere le puntate di Uomini e Donne sia in TV su La5 che in streaming in qualunque momento. Infatti, ci sono ben due ... (latuafonte)