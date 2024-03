Uomini e Donne | Brando è pronto alla scelta? La risposta spiazza Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento alle ore 14, 45 su Canale Cinque con, il noto dating show ideato e condotto daDe. In studio saranno presenti come sempre gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino ad animare la puntata con i loro interventi. Ma ora scopriamo insieme nel dettaglio tutto quello che è successo nelle nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni forniteci dal noto influencer Lorenzo Pugnaloni, ormai sempre più attivo sul web. Raffaella Scuotto(ilcorrieredellacitta.com)ci ripensa al momento dellaDopo i vari litigi che c’erano stati nelle scorse puntate, questa volta, le corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi hanno deciso di presentarsi in ...