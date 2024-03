Uomini e donne | anticipazioni Trono classico | la scelta di Brando

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 13 marzo 2024) I protagonisti dis’incontrano nello studio televisivo per conoscersi e creare delle nuove relazioni amorose. Da diversi anni il famoso dating show di Canale 5 presenta al pubblico due diverse formule di corteggiamento, quella classica e quella over. La prima delle due versioni prevede la presenza di alcuni tronisti che accettano la corte di diversi corteggiatori portandoli in esterna. Tra questi spasimanti il protagonista del dating show, poi, sceglie la persona con cui vuole lasciaree costruire una nuova storia d’amore. Il momento in cui il tronista comunica la sua decisione e lascia il programma televisivo è il più emozionate per i telespettatori e segue un preciso rituale. Secondo ledi, nella ...