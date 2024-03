Uomini e Donne | anticipazioni dal 13 al 14 marzo | arriva nuovo tronista

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nelle puntate diche saranno trasmesse su Canale 5 dal 13 al 14vedremo che al Trono Classico ci saranno sgradevoli sorprese per Brando Ephrikian. Il, infatti, si troverà a fare i conti con una decisione inaspettata da parte delle sue corteggiatrici. Intanto, dato che il suo trono si è appena concluso secondo le(QUI gli spoiler della sua scelta) in studio sarà presentato unche prenderà il suo posto. Per quanto riguarda Ida Platano, invece, la donna deciderà di andare a riprendere Cusitore, che nella scorsa puntata era andato via furioso a causa del bacio che laha dato a Pierpaolo durante un'esterna. Al Trono Over, poi, ci saranno delle novità soprattutto per Ernesto Russo. UeD ...