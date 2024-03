Uomini e Donne | anticipazioni 13 marzo | arriva un nuovo tronista Vicinissima la ‘scelta’ di Brando

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 13 marzo 2024)13: sembra che oggi, a darci le più grandi emozioni, sarà i Trono Classico…Ma anche l’Over “non scherzerà!13: chi salirà ora sul Trono (Classico)? Il ragazzo si chiama Daniele (non si sa ancora il cognome), ha 33 anni ed è napoletano. Da circa 10 fa il modello e ha passato a New York gli ultimi 6. Non ha avuto una “partenza” facile nella sua città, ma con “sacrifici assurdi” e tanta determinazione è riuscito a farsi strada. Le esperienze avute, gli hanno fatto formare una sorta di “corazza”, ma dichiarerà di essere in fondo dolce, sensibile e per niente superficiale…Tuttavia è molto diretto: anche con una ragazza non lascia adito a dubbi sui propri sentimenti! Non ha relazioni da ...