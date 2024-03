Unreal Engine 5 | i costi di utilizzo per gli sviluppatori non aumenteranno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) I prezzi diper glidi videogiochi non verranno applicati. Epic Games lo aveva promesso e ha ribadito il suo impegno con una nuova conferma. Come riporta VGC, lo scorso anno Tim Sweeney, nel corso dellaFest 2023, aveva spiegato che l’introduzione di un prezzo diperavrebbe riguardato solo chi lo utilizza per applicazioni esterne al mondo dei videogiochi. Per gli, invece, niente cambierà. Lo sviluppo dei videogiochi può appoggiarsi gratuitamente ad, almeno fino al raggiungimento di 1 milione di dollari di ricavi. Solo a quel punto, Epic Games si assicura il 5% dei ricavi. Ma le applicazioni di...

