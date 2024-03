UNO SU MILLE CE LA FA | “NOI FIGLI DI NESSUNO | SENZA RACCOMANDAZIONI | CI DOBBIAMO AIUTARE A VICENDA”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Mattia Livio, operaio, è un ragazzo di 29 anni ed è orginario di un borgo di 4mila anime in provincia di Bergamo. Sin da ragazzo ha coltivato la passione di diventare un modello e i primi risultati sono ora arrivati. "Adesso però vi dico la mia perché chi coltiva la mia stessa passione non debba subire quello che ho subito io"... Uno suce la fa, ma quanto è dura la salita, cantava Gianni Morandi. Era il 1985 quando quel ritornello diventò, si direbbe oggi, virale. Mattia Livio, un ragazzo di 29 anni originario di Comun Nuovo (un borgo di 4mila anime in provincia di Bergamo), quella canzone forse non l'ha neanche mai ascoltata. Eppure, sia lui che nella vita fa l'operaio, e sia i tanti ragazzi che dalle grandi città e delle province del nostro Paese sperano un giorno di raggiungere il successo, quell'uno vorrebbero esserlo. "Sin da piccolo -spiega- ...