Unicredit cambia rotta e apre al risiko

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L'ammnistratore delegato Andrea Orcel: "Sarei deluso senza acquisizioni". Stipendi: per l’ad di Mps “solo“ 1 milione di euro

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024/ Chiusura a +0,39%: Borsa italiana oggi mercoledì 13 marzo 2024. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Leonardo. Male invece Erg ...ilsussidiario

Aramco: quanto vale in Borsa il colosso saudita che fa più utili di chiunque altro: Analisi mercati azionari di Alessandro Bergonzi riguardo: Saudi Aramco. Leggi le analisi titoli azionari di Alessandro Bergonzi su Investing.com.it.investing

Unicredit, Orcel fiducioso di poter utilizzare parte capitale in eccesso per M&A: Secondo l'AD di Unicredit l'elevato costo del capitale proprio delle banche impedisce di "abbassare la barra" per le possibili acquisizioni, anche quando gli asset potrebbero essere strategici.it.investing