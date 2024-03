Unghie in blue jeans | gli smalti color denim

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si dice che i primisiano stati inventati a Genova, esito felice di una grande tradizione tessile e della necessità di creare un tessuto che potesse resistere al lavoro al porto. Amati dagli stilisti e, al tempo stesso, sempre democratici, idell’era moderna furono opera di Levi Strauss, un immigrato tedesco in America, e di Jacob Davis, sarto originario della Lettonia, che nel 1873 ottennero il brevetto per quelli che sarebbero diventati i pantaloni più famosi del mondo. A caratterizzarli, oltre al tessuto resistente, anche ile blu. Una nuance che, come hanno chiarito le tendenze, ispira la primavera. Una tonalità da declinare in diversi “lavaggi”, proprio come il ...