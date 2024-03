Undici anni di Papa Francesco. Pontificato segnato dalle guerre

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - Ricorre oggi l'undicesimo anno diper. Undal dolore per le. Sono oltre 130 gli appelli che Jorge Mario Bergoglio, scrive Vatican News, ha espresso dal 13 marzo 2023 a oggi per l'Ucraina, più di 60 quelli per il Medio Oriente e la popolazione di Gaza. Non c'è stato Angelus, Regina Caeli o udienza generale in cui ilabbia mancato il riferimento alla guerra, ribadito la vicinanza alle popolazioni colpite o invocato la pace e il coraggio del negoziato quale esercizio di saggezza che impedisca il prevalere degli interessi di parte, tuteli le legittime aspirazioni di ognuno e faccia cessare la "follia" della guerra. A volte sono stati appelli vigorosi - voluti pronunciare pure quando la voce, a causa ...