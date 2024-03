Under 16 Lega Pro Ecco le scelte di Arrigoni

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Giovani biancorossi in rappresentativa. Il portiere Elia Perazzi e il difensore Pietro Drudi sono stati convocati dal commissario tecnico Danielenella rappresentativaPro16 per l’amichevole contro l’Inter16 in programma oggi, alle 15.30, al ‘Konami Youth Development Centre’ di Milano. I convocati. Portieri: Christian Binaghi (Pro Patria), Elia Perazzi (Rimini). Difensori: Gabriele Osti (Spal), Alessandro Bertini (Olbia), Angelo D’Ambrosio (Benevento), Alex Roda (Spal), Gianmarco Barletta (Audace Cerignola), Mattia Ridolfi (Cesena), Pietro Drudi (Rimini), Cosimo Angrisano (Avellino). Centrocampisti: Andrea Ballanti (Cesena), Jacopo Rivadossi (Lumezzane), Alessandro D’Elia (Pro Vercelli), Alessandro Pezzi (Cesena). Attaccanti: Vincenzo Santonastaso (Avellino), Andrea Minenna (Triestina), ...

