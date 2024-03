Una seg***a | David Maria sconcerta tutti | L' Eredità | il campione a casa?

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Piovono insulti sul povero, ildell'che non ha fatto una grande figura né ai 100 secondi né alla Ghigliottina, la prova finale del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Già nel corso della "semifinale", alla domanda "di quale città è tipica la maschera del Dottor Balanzone", cade con una risposta alla disperata, "Bergamo". Anche lo sfidante inciampa, rispondendo "Milano" per lo sconcerto del conduttore che strabuzza gli occhi: "Bologna!". Ma è alla Ghigliottina, come detto, che la situazione precipita per il, ricoperto da critiche e da sfottò dai telespettatori che seguono e commentano in tempo reale la puntata su X, l'ex Twitter. "Questoè parecchio inquietante...", scrive un utente. ...

Puyo Puyo Puzzle Pop è un nuovo gioco di Puyo Puyo in arrivo su Apple Arcade: Immergiti nell'incantevole mondo di Puyo Puyo, il grande classico puzzle game giapponese, in esclusiva su Apple Arcade. Immergiti in un regno stravagante popolato da personaggi adorabili e in cui far ...gamingtalker

Rumour: un nuovo Sega Superstars Tennis uscirà quest'anno: È l'insider di Sega MbKKssTBhz5 che ci riprova. La persona ha un buon track record per le fughe di notizie riguardanti Sega in particolare, ma anche Atlus, e ha scritto fino a gennaio che un nuovo ...gamereactor

Rumor: un nuovo Sega Superstars Tennis uscirà quest'anno: Per un tempo irragionevolmente lungo, non ci sono stati giochi di tennis di fascia alta, ma poi TopSpin 2K25 è stato improvvisamente annunciato per essere presentato in anteprima il mese prossimo. E s ...gamereactor