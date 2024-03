(Di mercoledì 13 marzo 2024) C’è perfino Stocazzo Editore, che non è un’iperbole bensì una casa editrice con sede a Roma: ciò rende l’idea della capillarità dell’ottava edizione di, la fiera nazionale dell’editoria indipendente a Milano, presieduta da Isabella Ferretti di 66thand2nd. La mia nevrotica, cercando fra i corridoi un ingegnoso itinerario che non tralasci nessuno stand senza tornare sui miei passi (l’esperimento fallisce), in una mattinata mi conferma tridimensionalmente alcunesignificative. E’ vero: a un’occhiata a campione, priva di valore scientifico, gli stand più assaliti risultano quelli che vendono stampe o quadernetti, a parte quello con Alessandro Cattelan intento al firmacopie; a riprova che molti lettori alla fin fine vogliono o guardare le figure o guardare ...

Una perlustrazione al Book pride rivela le ultime tendenze editoriali. Buone notizie: Ottimismo a Milano, dopo un viaggio nell'ottava edizione della fiera nazionale dell’editoria indipendente, che mai come ora gode di grande salute ...ilfoglio

San Valentino Torio, ritrovata pistola in un campo incolto: L'arma, risultata sprovvista di matricola, è stata classificata come clandestina. Questo rinvenimento è cruciale per l'inchiesta in corso.agro24

Trovato cellulare in cella di massima sicurezza al carcere di Spoleto: Ne da notizia la polizia penitenziaria. Il ritrovamento è avvenuto durante una perlustrazione delle celle. E’ accaduto in uno dei reparti di alta sicurezza. Il cellulare era ben nascosto all’interno ...umbria24