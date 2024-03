Una delle pizzerie più famose d'Italia apre una scuola per pizzaioli a Bologna. Dove si potrà anche mangiare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Era il 2010 quando i fratelli Matteo e Salvatore Aloe aprirono a loro prima pizzeria alle porte di. A 14 anni di distanza marchio Berberè conta 19 locali – dislocati in 8 città nevralgiche del centro nord oltre che una sede londinese –, 350 dipendenti e un palmarès di tutto rispetto che comprendeun quinto posto nella classifica mondiale Artisan Chains della guida 50 Top Pizza. E nonostante i successi all’attivo, i fratelli Aloe non arrestano la loro ascesa e, subito dopo l’apertura presso lo spazio fiorentino “Manifattura Tabacchi”, annunciano l’inaugurazione, entro fine maggio, di una nuova sede destinata a diventare il cuore pulsante del brand. “Casa Madre” è il nome scelto per il nuovissimo polo - ospitato nei locali bolognesi di via Turri, in precedenza occupati dal ristorante di Bruno Barbieri - che accoglierà un centro di ...