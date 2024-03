Un prof cita Hume | “Uomo superiore alla donna” E le femministe lo mettono al rogo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha esordito commentando la condanna dell’ex consigliere della Lega Lorenzo Gasperini per delle sue dichiarazioni sull’Arcigay: “Allora amici miei che siete qui in diretta o in podcast, vi faccio due esempi della polizia politica cui siamo sottoposti. Il politicamente corretto, uno schifo assoluto. A me non frega nulla della Lega, del centro-sinistra o del centro-destra. C’è un leghista che è stato condannato per diffamazione. Sapete perché? Perché ha detto che l’Archigay, leggo testualmente, «diffonde la cultura finocchista nelle scuole». La cultura finocchista nelle scuole. Non si può dire che diffonde la cultura finocchista nelle scuole. Ragazzi di cosa cazzo stiamo parlando? Basta, avete rotto i coglioni. Per me potrebbe essere pure un pazzo scatenato che ha detto questo, ma è da difendere a spada tratta la libertà di dire ...