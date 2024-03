Un pranzo che fa bene al prossimo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 20 marzo 2022: è la data in cui si è tenuta la prima cena organizzata da Cuochi ma buoni, tecnicamente uno dei trentaquattro fondi solidali costituiti presso la Fondazione di Comunità Milano, di fatto un allegro gruppo di appassionati e appassionate di cucina che inizialmente chiacchieravano di cucina e si scambiavano ricette (di chef Yotam Ottolenghi soprattutto) e che ora si dedicano a progetti di utilità sociale facendo ciò che più li appassiona, ovvero cucinare. Quel primo evento fu organizzato, su iniziativa di Sara Porro e Myriam Sabolla e in collaborazione con Lia Quartapelle, per supportare Refugees Welcome nelle settimane seguite all’inizio dell’invasione russa in Ucraina. I 115 ospiti alla cena hanno donato complessivamente oltre seimila euro a favore all’organizzazione attiva nell’aiuto alle persone rifugiate. A quella sono seguite poi altre cene e nell’ottobre del 2023 è ...