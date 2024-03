Un monolite perfetto compare nel Galles | “Sembra che gli alieni l’abbiano fatto cadere dal cielo”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le installazioni metalliche erano già apparse nel 2020 nello Utah, in California, in Romania, e sull'Isola di Wight. Hanno innescato pellegrinaggi religiosi e spedizioni investigative per scoprire l'origine delle sculture.

Nuova Peugeot 3008: EV o mild hybrid, è il salto di qualità La prova: ... è come sempre impiantonato molto in basso , in perfetto stile i - Cockpit by Peugeot. Non essendo ... Grande e grossa come un monolite, ma praticamente cava al proprio interno : due superfici posa - ...

Notte di San Lorenzo, i migliori cieli del 2022: A Tenerife il posto perfetto per le stelle è il parco nazionale del Teide considerato una "... Il monolite australiano, infatti, è primo tra i venti luoghi della classifica per popolarità, con una media ...