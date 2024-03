Un grossetano tra i 100 giovani più influenti d’Italia | Riccardo Vanelli premiato da Forbes

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Grosseto, 13 marzo 2024 – Per il settimo anno consecutivo,Italia hail meglio dell’imprenditoriale. Una community che ogni anno si arricchisce di 100 nuove figure under 30, da quest’anno suddivise in 10 categorie, come per la lista europea. Quest’anno tra i presenti c’è anche un giovane. Si tratta del 27enne, inserito nella categoria "Finanza", che attualmente ricopre il ruolo di Senior Investment Analyst nella Iag, il più grande network di business angel italiano che promuove la crescita di startup innovative attraverso investimenti di tempo e capitale. Iag, un’associazione senza scopo di lucro, ha introdotto in Italia un modello di investimento proveniente dagli Stati Uniti, coinvolgendo capitali privati per sostenere startup con ...