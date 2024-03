(Di mercoledì 13 marzo 2024) AcInvestor Presentation è il fascicolo utilizzato tra gli strumenti d'interlocuzione con potenziali investitori. Come siaqueldegli inquirenti alimenta i sospetti sulla effettiva situazione societaria del club.

Un documento interno al Milan è finito nelle mani della Guardia di Finanza: il sospetto di un talpa: Ac Milan Investor Presentation è il fascicolo utilizzato tra gli strumenti d'interlocuzione con potenziali investitori ...fanpage

Milan, l'inchiesta della procura: «Il club è sempre di Elliot anche dopo la vendita a RedBird». E spunta una carta per nuovi investitori arabi: Sotto esame il cambio di proprietà, i pm: «Ostacolo alla vigilanza della Federcalcio». Indagati l'ad Furlani e l'ex Gazidis. Sedi perquisite. La nota di Elliot: non abbiamo più alcuna partecipazione o ...milano.corriere

Apple aggiorna il documento interno per i “prodotti inediti” tra le voci di nuovi iPad e Mac: Apple ha aggiornato oggi un documento di supporto interno sui "prodotti non annunciati o non rilasciati", secondo una fonte vicina alla questione.gossipitaliano