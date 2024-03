Un bar di Canberra è al centro degli intrighi spionistici Cina-Australia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un noto bar di, a pochi passi dal quartiere generale dell’intelligencena, era di proprietà della moglie di un politico cinese premiato dal leader Xi Jinping per il suo lavoro di promozione delle ambizioni del Partito comunista cinese in patria e all’estero. A rivelarlo è un’indagine del giornaleno The Nightly, che ha raccolto lo stuporeavventori che lavoravano negli uffici governativi dall’altra parte della strada. “Che cosa?”, ha gridato uno sconvolto ex alto funzionario dell’intelligence. Il bar Double Drummer Il bar in questione è il Double Drummer, nel cuore di Barton, quartiere del potere di. Si trova nel National Circuit, dove hanno sede gli uffici del primo ministro, del gabinetto,Esteri, della polizia federale, dell’Ufficio ...

