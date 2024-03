Un anno negli hotel italiani per Alexa | Italia in forte crescita

(Di mercoledì 13 marzo 2024) MILANO (ITALPRESS) – Secondo dati dell'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, il 90% degliche ha accesso al web ha interagito, almeno una volta, con un assistente vocale. Forse anche per questo, a undal debuttoalberghi del Belpaese diSmart Properties Hospitality, l'assistente vocale di Amazon, i dati rivelano l'apprezzamento dei viaggiatori. Il 75% dei turisti che soggiorna in unequipaggiato conutilizza regolarmente il servizio. Da un recente sondaggio è emerso poi cheha un impatto positivo sull'esperienza degli ospiti (+20% della soddisfazione), sulla produttività del personale (+30% di accelerazione nel servizio in camera) e sui ricavi (+12% sui servizi in camera). ...

Non è ancora emergenza fentanyl in Italia, ma il governo Meloni vuole intervenire prima che sia troppo tardi e la “ Droga degli zombie ” dilaghi da noi come già accade in Nord America. Fuori dai ... (secoloditalia)

È morto l'attore e cantante siciliano Leonardo Marino: È morto l'attore e cantante siciliano, Leonardo Marino. Nato il 18 ottobre del 45 ma di origine Palermitana, si ...tp24

Confartigianato Sardegna, l’Isola al secondo posto in Italia per crescita di imprese artigiane: Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso. 4.350 a ...sassarinotizie

Tra i boschi della vallata di Montevecchio “Pasquetta in Miniera”: Quest'anno, 1 aprile, entrati ufficialmente in primavera, da pochi giorni, ci sono tutti i presupposti per trascorrere una frizzante giornata con gli amici, spensierati, in un tripudio di divertimento ...sardegnalive