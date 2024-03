Un anno negli hotel italiani per Alexa | Italia in forte crescita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) MILANO (ITALPRESS) – Secondo dati dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, il 90% degliche ha accesso al web ha interagito, almeno una volta, con un assistente vocale. Forse anche per questo, a undal debuttoalberghi del Belpaese diSmart Properties Hospitality, l’assistente vocale di Amazon, i dati rivelano l’apprezzamento dei viaggiatori. Il 75% dei turisti che soggiorna in unequipaggiato conutilizza regolarmente il servizio. Da un recente sondaggio è emerso poi cheha un impatto positivo sull’esperienza degli ospiti (+20% della soddisfazione), sulla produttività del personale (+30% di accelerazione nel servizio in camera) e sui ricavi (+12% sui servizi in camera). ...