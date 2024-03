Un album e un live per la strana coppia De Gregori-Zalone Attesa per l’inedito «Giusto o sbagliato»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Francesco Dee Checcocelebrano la loro amicizia con un doppio disco ed un/evento. Il lavoro, la cui uscita è prevista il prossimo 12 aprile, si intitola Pastiche. Quindici tracce, registrate in presa diretta in varie sessioni fra il 2023 e il 2024, che variano tra cover del principe del cantautorato italiano, grandi classici come Rimmel, Pezzi di vetro, Atlantide e Buonanotte fiorellino; cover di autori come Paolo Conte, Pino Daniele e Antonello Venditti; e brani scritti dallo stesso, come Prima Repubblica, colonna sonora del campione d’incassi Quo Vado?. Una collaborazione che potrebbe sembrare bizzarra solo a chi non conosce la profonda amicizia che lega i due artisti. Numerose sono infatti le incursioni di Luca Pasquale Medici (così all’anagrafe il comico pugliese) durante i ...