Umbricii ludus, a Montepulciano il videogioco made by studenti parla latino: La docente Casini: "Utilizzare le nuove tecnologie per rendere accessibili i contenuti culturali e le loro complessità legate al territorio" SI chiama Umbricii ludus ed è un videogioco che parla in latino, realizzato dagli studenti dei Licei Poliziani di Montepulciano (Siena). Racconta la vita di Umbricio Cordo, vasaio ceramista realmente vissuto e ...

