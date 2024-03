Umberto Tozzi | chi è la moglie Monica Michielotto | “Donna fondamentale nella mia vita”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024)è legato allasposata nel 1995: la coppia ha due figli Natasha e Gianluca. Umbeto, il primo incontro con laStasera il cantante sarà ospite a Michelle Impossibile, show condotto da Michelle Hunziker in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Dopo la fine del matrimonio con Serafina Scialò,ad evento incontravaMichelotto: “Ero lì per una sfilata e lui per un concerto. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un pò. Inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui” Da lì al matrimonio il passo è stato breve e poco tempo dopo sono arrivati Natasha e Gianluca.e la ...