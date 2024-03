Ultime Notizie Serie A | dimissioni Sarri-Lazio | perquisizione a Casa Milan; Napoli eliminato | le parole di Calzona

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: «Concesso troppo, ma ci manca un rigore» Ledi Francesco, tecnico del, dopo la sconfitta dei partenopei in Champions League contro il Barcellonadella Finanza in sede: il motivo Perquisizioni in corso da parte della Finanza a, quartier generale rossonero: tutti i dettagli e lesui motivi Clamorososi è dimesso La scelta di Mauriziodi dimettersi ufficialmente dal suo ruolo di ...